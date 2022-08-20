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Yalova 3. sayfa: Yalova'da 4 evi soyan 3 kadın hırsız yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Yalova haberler... Yalova'da 4 evi soyan 3 kadın hırsız yakalandı Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 4 evde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirildiği iddia edilen 3 kadın zanlı polis tarafından yakalandı.

Yalova'da 4 evi soyan 3 kadın hırsız yakalandı

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 4 evde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirildiği iddia edilen 3 kadın zanlı polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesindeki 4 farklı ikamette meydana gelen hırsızlık olayında yaklaşık 40 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit para çalındı. Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede hırsızlık yapılan evlerin kapılarının kilitli olmadığını ve kapı dilinin plastik aparat kullanarak düşürdüğünü belirledi. 6 mahallede 28 güvenlik kamerasını inceleyen polis şüphelileri tespit etti. İl dışından geldikleri belirlenen zanlılar M.K, H.K. ve M.K feribota binerken yakalandı.

Polis evden hırsızlık olaylarında çalınan 1 adet altın kaplama kol saati, çeşitli ziynet eşyaları ve nakit paranın yanı sıra kapıları açmakta kullanılan plastik aparat ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - 3. Sayfa

Çiftlikköy Hisarcık Yalova 3. Sayfa Haberler

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