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Yalova haber | Çiftlikköy'de uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Yalova haber | Çiftlikköy'de uyuşturucu operasyonu

Yalova 3. sayfa haberi | Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde 4 şüpheli araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, 55,87 gram esrar, 11,08 metanfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Çalışmada 5 kişi hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından işlem yapıldı.

Şüphelilerden B.K, K.G ve F.Z "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çiftlikköy Hisarcık Yalova 3. Sayfa Haberler

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