Yalova haber... Altınova'da villada çıkan yangın korkuttu 3. Sayfa Haberleri Yalova haber: Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Karadere Köyü'nde villada çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Karadere Köyü'nde villada çıkan yangın paniğe sebep oldu. Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesine bağlı Karadere Köyü'nde bir villanın 2. katında yangın çıktı. Yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sebebiyle evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - YALOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yalova 3. Sayfa Haberler

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