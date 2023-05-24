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Yalova'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Yalova'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Yalova ve İstanbul illerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova ve İstanbul illerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ilinden uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştığın Ş.K'yi İDO iskelesinde gözaltına aldı. Şahısın üst aramasında 53 gram metamfetamin ele geçirdi. Polis şahsın irtibatlı olduğu S.K.G. ve R.P'nin İstanbul ilindeki ikametlerinde yaptığı aramada ise 725 gram metamfetamin, 27 gram Afyon sakızı, 27 gram skunk, 10 eXtaCy, hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 54 bin 100 TL, bin 230 Amerikan doları ve 310 Euro ele geçirildi.

3 zanlı emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme S.K.G'yi tutuklanarak cezaevine gönderirken Ş.K'yi ise adli kontrolle serbest bıraktı. Mahkeme diğer şüpheli R.P'yi de serbest bıraktı. - YALOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Yalova 3. Sayfa Haberler

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