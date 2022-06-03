Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 865 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 865 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İçişleri Bakanlığının Metamfetamin ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1-2 haziran tarihlerinde yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alınırken 865 gram metamfetamin, 4 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden A.Y ve B.T tutuklanırken F.Y. ile A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yalova Emniyet Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.