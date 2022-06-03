Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 865 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 865 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığının Metamfetamin ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1-2 haziran tarihlerinde yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alınırken 865 gram metamfetamin, 4 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden A.Y ve B.T tutuklanırken F.Y. ile A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yalova Emniyet Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler

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