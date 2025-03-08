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Yalova'daki Lunaparkta Yangın Çıktı

Yalova'daki Lunaparkta Yangın Çıktı
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Yalova'da kış aylarında kapalı olan bir lunaparkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda maddi hasar meydana geldi, yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yalova'da kapalı olan bir lunaparkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Caddesi'nde bulunan ve kış aylarında kapalı olan lunaparkta henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen Yalova itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında lunaparkta maddi hasar meydana geldi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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