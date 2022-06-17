Yalova'daki kaçak nargile tütünü operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Yalova'daki kaçak nargile tütünü operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalova'daki kaçak nargile tütünü operasyonunda 2 kişi tutuklandı Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen ve 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Yalova'daki kaçak nargile tütünü operasyonunda 2 kişi tutuklandı

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen ve 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan operasyonda kaçak nargile tütünü imal edildiği belirtilen adreslerde aralamalar yapıldı. Aramalarda,1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü, 73 kilo nargile tütünü aroması, 1 kilo toz gıda aroması, 11 bin 490 adet nargile tütünü paketlenmesinde kullanılan plastik ambalaj, 851 adet marka etiketi, 2 adet vakum makinesi, 3 adet terazi, 1 adet hamur yoğurma makinesi, 2 adet alüminyum kazan, 2 adet ayaklı LPG ocağı, 5 adet cep telefonu, 5 adet sim kart ve 27 kilo gliserin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan E.Y. ve M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.Ş ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - 3. Sayfa

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Yalova Emniyet Müdürlüğü Çiftlikköy Yalova 3. Sayfa Haberler

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