Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'daki alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

3. Sayfa Haberleri

Yalova'daki alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

Yalova'da alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil park halindeki 2 araca çarparak maddi hasara neden oldu.

Yalova'da alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil park halindeki 2 araca çarparak maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen 41 ALN 044 plakalı otomobil sürücüsü Leylak Sokak'ta park halindeki 77 ABV 600 otomobil ve 16 CGH 51 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Alkollü sürücü gözaltına alınırken hakkında idari ve adli işlem gerçekleştirildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalova 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title