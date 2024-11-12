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Yalova'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Yalova'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
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Yalova-İzmit kara yolunda gerçekleşen zincirleme kazada 5 araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yalova'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. Kavşaktaki köprü üzerinde 77 BC 671, 35 PMC 64, 34 LY 1707 ve 34 CYH 344 plakalı otomobiller ile 77 P 4280 plakalı servis midibüsü çarpıştı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan C.B, M.A, G.M ve F.K olay yerine gelen sağlık ekiplerine ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan köprünün Kocaeli istikameti araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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