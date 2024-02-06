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Yalova'da Yorganla Gizlenen Hırsız Tutuklandı

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Yalova'da iki işyerinde farklı tarihlerde kendisini yorgana sararak gizlenen hırsızlık yapan hırsızlık zanlısı tutuklandı. Polis, kamera görüntülerini inceleyerek zanlıyı tespit etti.

Yalova'da iki işyerinde farklı tarihlerde kendisini yorgana sararak gizlenen hırsızlık yapan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 işyerinde üzerine yorgan geçirerek farklı tarihlerde soygun yapan zanlının peşine düştü. İşyerlerinden 2 dizüstü bilgisayar, klarnet, 3 bin 500 TL, gıda ve ambalaj malzemelerinin yanı sıra 8 şişe alkollü içki, 89 paket sigara ve kırtasiye malzemelerini çalan hırsız, ne kadar yorganla gizlenmek istese polisin dikkatinden kaçamadı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin yanı sıra 7 ikamet ve 9 işyerine ait 32 saatlik kamera görüntülerini inceleyen polis hırsızlık zanlısı A.S'yi tespit etti.

Çınarcık ilçesinde gözaltına alınan zanlı polisteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'nde sevk edildi. A.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis dizüstü bilgisayar ve klarnet dışında çalınan tüm malzemeleri sahiplerine teslim etti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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