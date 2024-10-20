Yalova'da Yediemin Otoparkından 223 Araç Çalındı, 15 Kişi Gözaltında

Yalova'da yediemin otoparkından 223 aracın çalınmasıyla ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde faaliyet gösteren yediemin otoparkından kaybolan araçların peşine düşen jandarma ekipleri, muhafaza altında bulunması gereken, haciz yakalama ve trafikten men edilen taşıtların sahte belgelerle çıkarılarak çeşitli illerde oto hurdacı ve çıkmacılara satıldığını öğrendi.

223 araç yedieminden kayboldu

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, otoparktan sahte belgelerle çıkış işlemleri yapılan 134 otomobil ve 77 motosikletin Yalova, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin ve Gaziantep illerinde hurdacı ve çıkmacılara satıldığını belirledi. 12 aracın ise parçalarının sökülerek satışının yapıldığı da tespit edildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Yalova merkezli 8 ilde 18 şüpheliye yönelik 18 adreste eşzamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalar sonucunda bir tabanca, 3 fişek, 16 cep telefonu, 1 fatura koçanı ele geçirildi. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç Eşyasının Satılması, Satın Alınması veya Kabul Edilmesi, Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma suçlarından adli makamlara sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 1 zanlıya ise ev hapsi verilirken 10 şüpheli de adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Jandarma 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - YALOVA