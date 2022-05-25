Yalova'da yasadışı bahis operasyonda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Yalova'da yasadışı bahis operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalova'da yasadışı bahis operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

Yalova'da yasadışı bahis operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Yalova'da yasadışı bahis operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yasadışı bahis suçu ile ilgili 44 farklı ilde 314 kişiye eş zamanlı operasyon yapıldı. Yalova Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmada, Yasa Dışı Bahis Oynamak ve Oynanması İçin Aracılık Etmek suçlarına karıştığı tespit edilen B.G. Bahçelievler Mahallesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele, Yalova, Bahis, 3. Sayfa, Haberler

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