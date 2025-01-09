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Yalova'da Yasa Dışı Midye Avcılığına 7 Kişiye Ceza

Yalova'da Yasa Dışı Midye Avcılığına 7 Kişiye Ceza
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Yalova açıklarında yasa dışı midye avcılığı yapan 7 kişiye toplam 653 bin 294 lira idari ceza uygulandı. İlgili ekipler, kaçak avlanan su ürünlerini denize geri bıraktı.

Yalova açıklarında tekneyle yasa dışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye 653 bin 294 lira idari ceza uygulandı.

Yalova Sahil Güvenlik ekipleri, Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi ve Yalova Ro-Ro Terminali Gümrüklü saha açıklarında 2 tekne ile yasa dışı midye avcılığı yapıldığını belirledi. Teknelerdeki 7 şahsa toplam 653 bin 294 lira idari para cezası uygulandı. Yasa dışı midye avcılığında kullanıldığı tespit edilen 2 tekne, üzerindeki makine ve avcılıkta kullanılan ekipmanlara el konuldu. Kaçak avlanan su ürünleri ise denize geri bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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