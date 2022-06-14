Yalova'da yakalanan 2 telefon dolandırıcısı adliyeye sevk edildi - Haberler

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Yalova'da yakalanan 2 telefon dolandırıcısı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Yalova'da yakalanan 2 telefon dolandırıcısı adliyeye sevk edildi

Yalova'da farklı olaylarda kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Yalova'da farklı olaylarda kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, iki gün içinde meydana gelen farklı dolandırıcılık olaylarında kendini polis, savcı olarak tanıtan ve mağdur vatandaşları FETÖ'ye kimliklerinin karıştığını söyleyerek korkutan İ.G. (19) ve A.E. (25), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden İ.G, Aliye Öztoprak isimli vatandaşı 200 bin lira dolandırdıktan sonra 1 milyon 500 bin lira değerindeki evinin satışını yaptırırken suç üstü yakalanmıştı. Diğer şüpheli A.E ise 320 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalmış fakat polisin çalışmasıyla kıskıvrak yakalanmıştı.

Şüpheliler haklarında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla hazırlanan evraklarla adliyeye sevk edildi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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