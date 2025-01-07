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Yalova'da Yabancı Kadınları Fuhşa Zorlayan Şebekeye Operasyon

Yalova'da Yabancı Kadınları Fuhşa Zorlayan Şebekeye Operasyon
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Yalova'da, yaşlılara bakıcılık yapma vaadiyle yurt dışından getirilen yabancı kadınların fuhşa zorlandığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. 2 kişi tutuklandı.

Yabancı kadınları, yaşlılara bakıcılık yapma vaadiyle kandırarak yurt dışından Yalova'ya getiren ve burada fuhşa zorladıkları iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı insanlara bakıcılık yapma vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların fuhuş yapmaya zorlandığını tespit etti. Bu çerçevede, "İnsan Ticareti, Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temini" suçlarını işleyen şüphelilere yönelik 3 ay fiziki ve teknik takip çalışmaları yapan polis operasyon düğmesine bastı. Ekipler 7 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 125 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 43 adet av tüfeği fişeği, bir miktar sentetik uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B. ve A.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ö., S.T. ve S.H. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. N.K. de adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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