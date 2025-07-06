Yalova'da Vinç Alt Geçitte Sıkıştı

Yalova'da vinç, girdiği alt geçidin daha alçak olan çıkış kısmında tavana çarparak sıkıştı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolundan eski Yalova Devlet Hastanesi kavşağına giren ve daha sonra Bağ Sokak'a dönen vinç, alt geçitten giriş yaptı. İnşaat demiri yüklü vinçli tır, geçidin daha alçak olan kısmında tavana çarparak sıkıştı. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Öte yandan, kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Tır, yapılan kurtarma çalışması sonrasında sıkıştığı yerden çıkarıldı. - YALOVA