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Yalova'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Yalova'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Yalova'da durdurulan bir otomobilde 30 gram metamfetamin, 2 gram esrar, sentetik haplar ve silahlar ele geçirildi. İki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yalova'da durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri S.K. ve G.K.'nin kullandığı araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Safran köyü yakınlarında şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 30 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 10 adet sentetik hap, 10 adet 9.19 mm fişek, uyuşturucu kullanma aparatı, pompalı tüfek ve 32 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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