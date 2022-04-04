Yalova'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonları

YALOVA (İHA) - Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 2'si tutuklanırken, 316 gram uyuşturucu madde ve 29 bin 800 adet dolu makaron sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma ekipleri tarafından Merkez ilçeye bağlı köy ve mahallelerde uyuşturucu ve kaçak sigar operasyonları gerçekleştirildi. 28 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 316 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 4 uyuşturucu içme aparatı, 6 adet kenevir tohumu, 29 bin 800 adet dolu makaron sigara, 2 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişinin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa