Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Güncelleme:
Yalova'da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yalova'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-22 Aralık tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 7 bin 580 sentetik hap, 36,52 gram sentetik kimyasal sıvı, 25,72 gram kimyasal madde, 12,63 gram kokain, 1,05 gram esrar, 2 tabanca ve 48 tabanca mermisi ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis denetimlerde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından aranması bulunan 8 şüpheli de cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
