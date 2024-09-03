Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 57 Kişiye İşlem Yapıldı

Yalova'da polis tarafından 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 57 kişiye işlem gerçekleştirilirken, 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 26 Ağustos 2024 ile 1 Eylül 2024 tarihleri arasında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 4 olayda 4 şüpheli şahsa, "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Satın Almak" suçundan 53 olaydan 53 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda 57 parça halinde 198.44 gram sentetik kannabinoid, 7.06 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 0.76 gram metamfetamin, 2 ekstazi hap, 19 sentetik ecza hap ve 1 adet tabanca ele geçirildi. - YALOVA