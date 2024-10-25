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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

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Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 6 kilo 554 gram metamfetamin ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

YALOVA - Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken 6 kilo 554 gram mentamfetamin ve çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapabilecekleri değerlendirilen 41 ve 34 plakalı araçları takibe aldı. Birbirleriyle koordineli şekilde hareket eden araçlar eş zamanlı olarak durduruldu. Araçlarda narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde yapılan çalışmada, 7 parça halinde paketlenmiş 6 kilo 550 gram metamfetamin ve 9.20 gram skunk ele geçirildi. Araçlarda bulunan M.S. F.S. ve Y.K. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan polisin diğer bir çalışmasında ise M.N.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst arasında 4.14 gram metamfetamin, 3.12 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

M.N.A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa

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