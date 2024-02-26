Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden uyuşturucu maddeler getirileceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin içinde bulunduğu aracı takibe alan Narkotim ekipleri otomobili durdurarak narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde arama gerçekleştirdi. Aramada 2 parça halinde toplam 90 gram metamfetamin ve 15 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan M.A. ve Z.G emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün devam eden çalışmasında ise C.D. ve Ş.A.'nın çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri sokak düzeyinde ticareti yapacakları bilgisine ulaştı. Şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durduran polis, 8 parça halinde toplam 94 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüphelilerden C.D. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA