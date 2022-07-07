Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen istihbarı çalışmalar neticesinde Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde ikamet eden T.D. ve Türkmenistan uyruklu L.B. isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Aramada 300 mililitre sıvı metamfetamin, 164 gram metamfetamin, bonzai yapımında kullanılan 3 litre sıvı kimyasal madde, 55 adet uyuşturucu hap, 35 gram reçine esrar, 9 gram kubar esrar, 1 gram eroin, 13 adet uyuşturucu içme aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendiren 15 bin 900 TL, 10 euro, 5 dolar ve 17 parça altın ziynet eşyasına da el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan T.D., L.B. ve A.A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çiftlikköy Yalova 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title