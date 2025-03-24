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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
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Yalova'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığınca, 19-22 Mart 2025 tarihleri arasında Merkez, Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 140 gram sentetik kannabinoid, 108 gram esrar, 5 gram kokain, 5 gram metanfetamin, 21 adet sentetik uyuşturucu hap, 450 ml uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca, 48 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak yakalanan ve yasal işlemlerden sonra adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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