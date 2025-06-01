Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı
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Yalova Emniyeti Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.Y. ile ilgili operasyon düzenleyerek 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

YALOVA - Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen A.Y.'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki ikametinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

A.Y., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa
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