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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çevre illerden temin edilen 800 gram skunk ile yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A. ve M.T.Ö'nün 77 plakalı araçla çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Yalova'ya getirerek sokaklarda satacaklarını tespit etti. Narkotim ekipleri tarafından şüphelilerin içinde olduğu araç durdurularak yapılan aramada 800 gram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ve M.T.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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