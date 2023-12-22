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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: Ev Uyuşturucu Seraına Çevrilmiş

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Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evini adeta uyuşturucu serasına çeviren zanlı gözaltına alındı. Operasyonda birçok uyuşturucu madde ve üretim ekipmanı ele geçirildi.

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evini adeta uyuşturucu serasına çeviren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kadıköy beldesinde O.F.A.'nın evinde uyuşturucu madde üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Operasyon düğmesine basan jandarma ekipleri evde yaptıkları aramada, 1 kilo 495 gram skunk, 28 kök skunk bitkisi, hassas terazi, uyuşturucu madde imalinde kullanılan termal çadır, 3 adet oda tipi nemlendirici, 5 fan, 1 termostat, 16 adet led lamba, 5 zamanlayıcı priz, 2 PH ölçer, 1 ışık yoğunluğu ölçen lüksmetre ve 6 metre alüminyum havalandırma borusundan oluşan iklimlendirme sistemi ele geçirdi.

Yakalanarak gözaltına alınan O.F.A. isimli şahıs yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kadıköy Yalova Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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