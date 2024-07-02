Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: Afgan Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

Yalova'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Zanlının yasal işlemlerin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Kadıköy beldesinde Afganistan uyruklu bir şahsın uyuşturucu madde imal ederek satışını yaptığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda F.B.'nin Kadıköy'deki evinde yapılan arama gerçekleştirildi. Aramada 124 gram reçine esrar, 258 adet ekstazi uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan zanlının yasal işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi. - YALOVA