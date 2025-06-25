Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-22 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 938.82 gram sentetik kannabinoid, 88.85 gram likit esrar, 88.08 gram skunk, 33.16 gram metamfetamin, 9 kök Hint keneviri bitkisi, 871.014 ml sıvı kimyasal, 33 gram A.M. kimyasal maddesi, 3 hassas terazi, 2 öğütücü aparat, suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 49 bin 550 TL, 300 Amerikan doları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., B.K., A.D.A, B.Ç. ve Ö.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. S.K., M.Ö., H.O., A.A., K.G., S.G., A.K., K.Ş.H., B.D. ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak Suçu'ndan tutuklandı. - YALOVA