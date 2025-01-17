Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilo Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 9 kilo 730 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde girişinin olduğu ve sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapılacağını tespit etti. Operasyon düğmesine basan polis C.Ö. ve A Ö. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve müştemilatında narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" eşliğinde gerçekleştirilen aramalarda bahçe içinde özel olarak saklanmış 9 kilo 730 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - YALOVA