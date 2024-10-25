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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Yalova'da gerçekleştirilen polis operasyonlarında 6 kilo 554 gram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı.

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kilo 554 gram mentamfetamin ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapabilecekleri değerlendirilen 41 ve 34 plakalı araçları takibe aldı. Birbirleriyle koordineli şekilde hareket eden araçlar eş zamanlı olarak durduruldu. Araçlarda narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" eşliğinde yapılan çalışmada, 7 parça halinde paketlenmiş 6 kilo 550 gram metamfetamin ve 9.20 gram skunk ele geçirildi. Araçlarda bulunan M.S. F.S. ve Y.K. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan polisin diğer bir çalışmasında ise M.N.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst arasında 4.14 gram metamfetamin, 3.12 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. M.N.A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa yalova Polis Hukuk Suç

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