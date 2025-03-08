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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
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Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 adreste gerçekleştirilen baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında ekstazi, kokain ve skunk bulundu. 5 şüpheli tutuklanırken 3 kişi serbest bırakıldı.

Yalova'da polis tarafından 9 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 farklı adrese narkotik maddeler arama köpeklerinin eşliğinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 845 adet ekstazi, 202.80 gram kokain, 558 gram skunk, 1,62 gram Afyon sakızı, tabanca, tabanca fişeği ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan T.A., U.B., M.B., M.O.B. ve B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

T.S.C. ve S.B. adli kontrolle, H.K.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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