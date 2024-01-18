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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Yalova'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplamda 58 gram metamfetamin, 8.14 gram sentetik kannabinoid, 0.94 gram esrar ve 6 adet sentetik ecza grubu hap ele geçirildi.

Yalova'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, C.S., Y.Ö. ve Ö.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde narkotik maddeler arama köpeği Gölge eşliğinde yapılan aramalarda 58 gram metamfetamin, 8.14 gram sentetik kannabinoid, 0.94 gram esrar ve 6 adet sentetik ecza grubu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.B. adli kontrolle serbest bırakılırken C.S. ve Y.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polisin diğer bir çalışmasında ise kentte sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapacağı tespit edilen A.C.'nin ikametine yönelik operasyon düzenlendi. Narkotim ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve narkotik maddeler arama köpeği Zeytin'nin de eşlik ettiği aramada, 77 adet captagon hap, 2.95 gram esrar, 1.83 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotim ekipleri ayrıca 8 şüpheli hakkında da "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından işlemler gerçekleştirdi. Şüphelilerin üst aramalarında, 12 adet sentetik ecza grubu hap, 8.58 gram sentetik kannabinoid, 3.34 gram esrar ve 2.10 gram metamfetamin ele geçirildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Yalova Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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