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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Yalova'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, toplam 139 kilo 700 gram pregabalin ve 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yalova'ya seyir halinde olan 35 plakalı 2 araçta uyuşturucu madde olabileceğini değerlendirdi. Narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde gerçekleştirilen aramalarda, 5 parça halinde toplam 139 kilo 700 gram sentetik ecza yapımında kullanılan pregabalin maddesini ve 4 parça halinde dolum yapılmaya hazır 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirdi.

Araçlarda bulunan Ö.E., B.Y. ve U.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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