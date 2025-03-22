Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19-21 Mart 2025 tarihlerinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" yaptığı tespit edilen K.Ö., Y.A. ve R.Y. isimli toplam 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Narkotik maddeler arama köpekleri eşliğinde 3 ayrı ikamette ve şahısların kullandıkları araçlarda gerçekleştirilen aramalarda 670.07 gram kokain, 598.20 gram sentetik kannabinoid, 1 şişe halinde sıvı ara kimyasal madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA