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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 283,70 Gram Skunk Ele Geçirildi

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Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 283,70 gram skunk ele geçirilirken gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 283,70 gram skunk ele geçirilirken gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.D. ve A.B.'nin çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kente getireceği bilgisine ulaştı. Uyuşturucu madde ticareti yapacakları değerlendirilen zanlıların içinde bulunduğu otomobil durdurularak arama gerçekleştirildi. Narkotik maddeler arama köpeği Zeytin'in de katıldığı aramada, iki parça halinde toplam 283.70 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar Yalova Emniyeti'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Yalova Tutuklama Cezaevi Adliye Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

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