Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklanırken 115 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illerden uyuşturucu maddeleri Yalova'ya getirerek sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı. Polis konuyla ilgili takibe aldığı aracı durdurarak narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 115 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda araçta bulunan ve gözaltına alınan O.Y. ve D.G emniyetteki işlemlerinin ardından sevkı edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA