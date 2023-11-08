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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illere uyuşturucu sevkiyatı yapıldığından şüphelenilen otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 271,58 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.