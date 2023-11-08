Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı
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Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illere uyuşturucu sevkiyatı yapıldığından şüphelenilen otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 271,58 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 271.58 gram skunk ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, çevre illere uyuşturucu madde nakli yaparak uyuşturucu madde ticareti yapabileceği değerlendirilen 48 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 271.58 gram skunk ele geçirildi. Polis araçta bulunan E.K. ve C.Y.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - YALOVA