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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Tutuklama

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Tutuklama
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Yalova'da polis, 17 adreste düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheliyi gözaltına aldı; 18'i tutuklandı. Operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Yalova'da polis tarafından 17 adreste eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti'ne bağlı birimler ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 50 ekip, 2 narkotik arama köpeği ve 250 personelin katılımıyla 17 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 2 kilo 809,7 gram sentetik kannabinoid, 2 bin 632 adet sentetik ecza grubu hap, 4,67 gram metamfetamin, 2,26 gram skunk, 6 hassas terazi, 2 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda, 1 kilo 450 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan ara madde ve 3 bin 810 mililitre kimyasal sıvı ele geçirildi. Polis ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 359 bin 225 TL paraya el koydu.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltına alınan 29 zanlı adliye sevk edildi. Zanlılardan 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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