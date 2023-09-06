Yalova'da polis uygulama noktalarında yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu, tabancalar ve tüfekler ele geçirilirken 10 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

YALOVA - Yalova'da polis uygulama noktalarında narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu, tabancalar ve tüfekler ele geçirilirken 10 kişi gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente çevre illerden uyuşturucu madde getirebileceğinden şüphelilere yönelik yol uygulaması ve anlık şok operasyonlar gerçekleştirdi.

Dedektör köpekler Zeytin ve Gölge eşliğinde yapılan aramalarda 171 gram skunk, 49.46 gram sentetik kannabinoid, 49.44 gram metamfetamin, sentetik ecza grubu tablet, hassas terazi, uyuşturucu madde öğütücüsü, 2 av tüfeği, 8 tabanca ve bu silahlara ait 144 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda araçlarda bulunan Y.Ç., S.S., B.A., F.T., A.Y., Ç.B., M.U., F.K., H.B.K. ve T.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.