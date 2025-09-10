Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Yalova'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Çiftlik Mahallesinde oturan D.B.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin adresine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 62 gram metamfetamin, 25 gram Afgan macunu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA