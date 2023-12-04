Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.G'nin iş yeri ve yakın bölgesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda E.G., F.A. ve E.K. gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 59 sentetik ecza tablet hap, 17,51 gram sentetik kannabinoid, 6,50 gram skunk, 185 gram çözücü kimyasal madde, hassas terazi, 2 adet yarı otomatik av tüfeği, tabanca, 6 tabanca fişeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli hakkında ise kullanmak için uyuşturucu madde satın almak suçundan işlem yapıldı. - YALOVA