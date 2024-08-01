Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı, 884 Gram Skunk Ele Geçirildi

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otobüs terminalde 1 kişi gözaltına alınırken 884 gram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri C.U.'nun İstanbul'dan ilinden temin ettiği uyuşturucuyu Yalova'ya getirerek satacağı bilgisine ulaştı. Takibe alınan C.U. Yalova Şehirlerarası Otobüs Terminalinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 884 gram skunk ele geçirildi. Zanlının Süleymanbey Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada ise 2 adet hassas terazi ve 1 adet esrar öğütme aparatı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - YALOVA