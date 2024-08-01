Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı, 884 Gram Skunk Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otobüs terminalde 1 kişi gözaltına alınırken 884 gram skunk ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin uyuşturucuyu Yalova'ya getirerek satacağı bilgisine ulaştı ve operasyon düzenledi. Zanlının evinde yapılan aramada ise terazi ve esrar öğütme aparatı bulundu.

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otobüs terminalde 1 kişi gözaltına alınırken 884 gram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri C.U.'nun İstanbul'dan ilinden temin ettiği uyuşturucuyu Yalova'ya getirerek satacağı bilgisine ulaştı. Takibe alınan C.U. Yalova Şehirlerarası Otobüs Terminalinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 884 gram skunk ele geçirildi. Zanlının Süleymanbey Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada ise 2 adet hassas terazi ve 1 adet esrar öğütme aparatı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Yalova 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

 Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

 İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title