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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

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Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis, O.A. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisine ulaştı. Şahsın içinde bulunduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca başka bir çalışmada da uyuşturucu madde kullanan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin istihbarat çalışmalar neticesinde, O.A'nın çevre illerden temin ettiği uyuşturucu maddeleri kendi sevk ve idarelerindeki 35 plakalı araç ile naklederek sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisine ulaşıldı. Polis şahsın içinde bulunduğu aracı bir süre takibe aldıktan sonra emniyetli şekilde durduruldu. O.A. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 104.77 gram skunk, 6.13 gram kokain ve 58 adet sentetik ecza tablet ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan uyuşturucu madde kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, 8,86 gram sentetik kannabinoid, 3,01 esrar, 0,29 gram metamfetamin, 9 adet sentetik ecza hap, 2 adet tabanca ve tabancalara ait 97 adet fişek, 1 av tüfeği ve 23 adet tüfeğe ait fişek ele geçirildi.

Polis 3 zanlıya "ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından, 4 şüpheliye ise "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından adli işlem gerçekleştirdi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Yalova Narkotik Suçlar Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

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