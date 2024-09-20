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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Yalova'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. E.G. isimli şahsın evinde yapılan aramada 221 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

YALOVA - Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalova Merkez ilçeye bağlı Sugören köyünde ikamet eden E.G. adlı şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada, 221 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 2 adet 9 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G'nin yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa

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