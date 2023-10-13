Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken 40 gram skunk, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde Ö.Ş. isimli şahsın evinde ve işyerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Şahısın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde bulunan evinde ve Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde bulunan iş yerinde eş zamanlı olarak yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, şarjörü ve 11 adet merminin yanı sıra satışa hazır 10'ar gram halinde paketlenmiş toplam 40 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - YALOVA