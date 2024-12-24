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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Şüpheli Tutuklandı
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Yalova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, otobüste bidonlar içinde saklanan 4 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, ayrıca çeşitli tarihlerde yapılan başka operasyonlarda da uyuşturucu madde ticareti yapan kişiler yakalandı.

Yalova'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda seyahat ettikleri otobüste 4 kilo 250 gram uyuşturucuyu bidonlar içine saklayan şüpheliler yakalandı.

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Alınan bilgiye göre, polis 16-22 aralık tarihleri arasında 5 farklı operasyon gerçekleştirerek uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Polis ekiplerinin 16 Aralık'ta yaptığı çalışmada sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.D. operasyon sonucu yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 22 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

17 Aralık'ta yapılan operasyonda ise uyuşturucu madde temini sağlayarak sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapacağı değerlendirilen A.K. gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada 4 parça halinde toplam 3 kilo 250 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Bidonlara zulalanmış uyuşturucu yakalandı

20 Aralık'ta yapılan diğer bir operasyonda ise uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.Ç.'nin seyahat ettiği 34 plakalı otobüs takibe alındı. Otobüs Kocaeli Terminalinde durduruldu. Araçta narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde yapılan aramada, şüpheliye ait çuvallar içinde bulunan bidonlara zulalanmış 8 parça halinde 4 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten polis, A.Ç. ve onunla ortak hareket ettikleri tespit edilen M.Ş. ve Ö.G.'yi gözaltına aldı.

21 Aralık'ta gerçekleştirilen diğer bir çalışmada ise uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.T. gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında 2,48 gram metamfetamin ele geçirildi.

22 Aralık'ta ise yine uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet aramasında 57,80 gram sentetik kannabinoid ve 2 adet sentetik ecza grubu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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