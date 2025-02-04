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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Yalova'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplamda 5 şüpheli tutuklandı. Aramalarda sentetik kannabinoid, metamfetamin ve sentetik ecza haplarının yanı sıra bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" yaptığı değerlendirilen B.K ve Y.A'nın ikametinde arama gerçekleştirdi. Aramada 7 parça halinde 1 kilo 100 gram sentetik kannabinoid, 6 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjöre basılı halde 14 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. İkamet sahipleri B.K ve Y.A ile ikamette bulunan A.Ç ve E.Ç gözaltına alındı. Y.A.'nın ayrıca "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan arandığı da tespit edildi. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis aynı gün Taşliman Mahallesi Liman içindeki Balıkçılar Lokaline girerken şüpheli ve tedirgin hareketlerinden şüpheliden Y.E.M'den 233 gram metamfetamin, 37 gram kokain, 2,16 gram esrar, 10 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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