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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama
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Yalova'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 4 kişi tutuklandı. Narkotik madde ticareti yapmaya çalışan iki şahıs ve sokak düzeyinde uyuşturucu ile uğraşan iki kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Yalova'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapacakları değerlendirilen Ö.G. ve A.O.B. isimli şahısları, 34 plakalı araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen araç aramasında, 1 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

Polisin diğer bir operasyonunda ise sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen C.Ç. ve R.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 115 gram metamfetamin, 23 gram sentetik kannabinoid, 6.80 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

İki operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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