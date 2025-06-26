Yalova'da Uyuşturucu İmalatı: Jandarma Operasyonu

Yalova'da Uyuşturucu İmalatı: Jandarma Operasyonu
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarma, evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu yetiştiren O.D.'yi yakaladı. Operasyonda 658 gram skunk ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu yetiştiren şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.D.'nin Çınarcık ilçesinde bulunan evinde kurduğu iklimlendirme düzeneği ile skunk bitkisi yetiştirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin eve yönelik düzenlediği operasyonda 658 gram skunk, 7 kök skunk bitkisi, 1.74 gram kenevir tohumu, 2 iklimlendirme çadırı, 2 soğutucu led panel, 3 vantilatör, 2 elektronik fan, 16 iklimlendirme malzemesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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